Oggi, giovedì 10 dicembre, è la Giornata Mondiale Dei Diritti Umani e la Juventus ha voluto utilizzare i propri profili social per ricordare questo evento e sottolineare il proprio impegno: "Juventus scende in campo per la Giornata Mondiale Dei Diritti Umani. Ne parliamo oggi, li difendiamo tutti i giorni. Make a difference, to tackle the differences". Oltre al testo, la società bianconera ha reindirizzato tutti i fan nella pagina web del sito dedicata a tutte le azioni che il club compie in termini di sostenibilità, solidarietà e lotta al razzismo.