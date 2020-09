Ieri vi abbiamo dato la notizia dell'imminente trasferimento di Cristian Romero all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto. Questo ci porta a una facile deduzione: Daniele Rugani si avvia a rimanere alla Juventus per la sesta stagione. Nonostante le voci che ogni estate, in particolare in questa sessione in cui Paratici sta tentando di piazzare contropartite tecniche ovunque per abbassare i prezzi del mercato in entrata, vorrebbero il difensore toscano via dalla Juve, alla fine lui resterà e si godrà i suoi 3 milioni e mezzo di stipendio previsti dal contratto che scadrà nel 2023 (oltre a godersi l'imminente nascita del figlio). Possiamo affermarlo con buona sicurezza perché l'organico a disposizione di mister Pirlo ora conta 5 difensori (De Ligt, Demiral, Bonucci, Chiellini, Rugani), che in una squadra pronta a giocare anche con la linea a 3 sono il minimo sindacale. Difficile pensare a un'altra partenza nel reparto arretrato. SEGNALI CONFERMATI - Pienamente assecondati dunque i messaggi arrivati in questi giorni dall'entourage del difensore: il papà che la scorsa settimana ha scritto su Facebook "Iniziamo una nuova stagione alla Juve" e soprattutto il procuratore Davide Torchia che oggi ha tenuto a sottolineare come quest'estate non ci sia stata nessuna trattativa con nessun club per cedere Rugani. Nella prossima stagione quindi dovremo aspettarci un Rugani pronto a contribuire alla causa all'occorrenza, considerando oltretutto l'età avanzata di Bonucci e Chiellini (impegnati peraltro stasera, insieme, in Nazionale contro la Bosnia di Edin Dzeko).