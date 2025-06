La Juventus saluta Francesco Calvo: si trasferisce all'Aston Villa, il comunicato del club

Getty Images

La Juventus si congeda formalmente da Francesco Calvo. L'ormai ex Managing Director Revenue & Institutional Relations del club bianconero proseguirà la propria carriera professionale all'Aston Villa ma le sue dimissioni dai quadri dirigenziali bianconeri diventano effettivi dalla giornata di oggi, lunedì 16 giugno.



Per questo motivo, la Juve si ha salutato e ringraziato il suo ex dirigente attraverso una nota ufficiale: dopo una prima avventura dal 2011 al 2015, Calvo era tornato alla Juventus nel 2023. Dopo due anni, dunque, cala il sipario sulla sua seconda avventura a Torino.



Il comunicato della Juventus

"A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus.Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015.Ringraziamo di cuore Calvo per l’impegno profuso in questi anni insieme e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale".