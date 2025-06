La Juventus ritrova subito Dean Huijsen: con il Real Madrid sta già incantando tutti

AFP or licensors



Dean Huijsen e la Juventus

Dean Huijsen il passaggio al Real Madrid



Quanto ha pagato Huijsen il Real Madrid?



La Juventus ritrova Huijsen

Dean Huijsen può davvero rappresentare un grande rimpianto per la Juventus. Appena un anno fa il difensore era messo ai margini dal tecnico Thiago Motta che lo metteva sul mercato senza troppi pensieri insieme all'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Veniva ceduto al Borunemouth con cui è stato totalmente protagonista e oggi Huijsen veste la maglia del Real Madrid . Una storia che può far mangiare le mani alla Juventus.Dean infatti era arrivato a Torino da grande intuizione di Tognozzi, capo scout all'epoca, nel 2021 iniziando dalla formazione Under 17. Poi la promozione in Primavera, il passaggio in Next Gen ed infine l'approdo in prima squadra. Fino alla necessità della scorsa estate di monetizzare e per farlo la cessione di una talento cristallino come quello di Dean. Addirittura da alcuni definito come un potenziale fuoriclasse che però è stato ceduto al Borunemouth per una cifra relativamente bassa. Il club inglese infatti ha versato alla Juventus 15 milioni più bonus.Dopo aver lasciato la Juventus Dean ha dichiarato di essere stato costretto a lasciare il club bianconero ma che avrebbe tanto desiderato un percorso in prima squadra, o per lo meno, una possibilità di provare a mettersi in mostra ma così non è stato. Poi una stagione al Bournemouth con cui ha avuto la possibilità in prima squadra di mettersi davvero in mostra fino a ricevere una certa chiamata, quella di un certo Real Madrid.Pensate, i blancos hanno pagato al Bournemouth il cartellino del difensore spagnolo 60 milioni, la Juventus ne ha incassati 6 che equivalgono al 10% della rivendita. Ma 6 a cui si aggiungono i 15 di un anno prima risulta 21 milioni contro i 60 incassati dal Bournemouth. Quindi sì, Huijsen oggi può rappresentare un rimpianto per la Juventus che avrebbe potuto tenersi un gioiello per il reparto difensivo, complici anche i problemi che si stanno riscontrando ultimamente proprio in quel reparto.Nella serata di martedì però la Juventus ritrova Dean Huijsen, da avversario, questa volta con la maglia del Real Madrid nella sfida valida per gli ottavi del Mondiale per Club. Dean con i Blancos sta già incantando tutti, protagonista subito di una partenza super. Dean ritroverà il suo amico Kenan Yildiz con cui è cresciuto a Torino e per cui ha più volte speso parole di grande affetto e stima. Huijsen però è davvero un rimpianto per la Juventus? La sua cessione è un errore di Giuntoli? Guardando solo il lato economico la risposta sembra essere sì, appuntamento a martedì sera per l'aspetto tecnico.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui