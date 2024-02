Juventus, Matias Soulé resta un sacrificabile

Matias Soulé, i numeri

Presenze: 24

Minuti: 1.955’

Gol: 10

Assist: 2

di chi lo vedeva slalomeggiare tra Under 17 e Under 19; di chi con lui è rimasto amareggiato per il rigore sbagliato in semifinale di Youth League, di chi lo ha visto maturare in Next Gen – non senza qualche difficoltà -, per poi conquistarsi meritatamente un posto in prima squadra. Oltre ogni più rosea aspettativa di chi non si è concentrato sulla struttura fisica, ma sulle grandi doti tecniche, di chi ha sempre pensato potesse ambire ad un posto nel calcio che conta, anche se “”, ed erano in tanti a sostenerlo.Insomma, la stagione dista stupendo veramente tutti, anche chi, in lui, ha sempre visto qualcosa di speciale. Questione di maturità e crescita, questione di un piano di gioco che lo mette al centro, questione di un ambiente – quello del-, che lo sta aiutando e proteggendo, ancora di più perché al suo fianco c’è Enzoche, in questi anni, è diventato come un fratello.Dal mercato estivo ai rumors che ci proiettano verso la prossima estate, un dato emerge: Matias Soulé è tutt’altro che invendibile per la Juventus . Anzi, dalle parti della Continassa sembrano aspettare l’offerta giusta – magari dalla-, per incassare e salutare il talento di Mar del Plata. La Juventus riparte da Matias Soulè, o almeno questa sembra essere l’intenzione, per rinsaldare le casse e tornare ad acquistare sul mercato, grazie anche agli introiti della prossima Champions League e al taglio di alcuni ingaggi pesanti.La, però, non riparte da Matiascome. Certo, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere rispetto alla Juve 2024/2025, a partire da chi siederà in panchina. Niente di definitivo, ma le impressioni restano queste. Perché? A parere di chi scrive,, una scelta che rischia di mettere sulla bilancia da una parte i soldi incassati, dall’altra i rimpianti. E con il passare del tempo la possibilità concreta è che siano questi ultimi a pesare maggiormente.