Correva la stagione. Laera tornata a disputare il massimo campionato dopo i fatti dicon annessa. Si giocava la seconda giornata del campionato e i bianconeri affrontavano il. Un match si trasformò in una grande battaglia e che si risolse sul 2-3 a favore dei bianconeri. A segno andarono, dopo che i bianconeri per due volte si erano fatti rimontare da(doppietta). Mattatore della gara fui, autore di tre assist.ha pubblicato un post in cui ricorda proprio quella sfida, vinta sul filo del rasoio grazie alla rete allo scadere di