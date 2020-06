Il gol di testa era la specialità della casa. Bobo Vieri era uno abituato a segnarne e la Juve ha ricordato uno dei suoi gol in bianconero su Twitter. "Di testa, nella pioggia", ha scritto su Twitter la Juve tramite il suo account ufficiale. Un gol bellissimo, nel vecchio Delle Alpi, con Bobo che salta in cielo e batte il portiere avversario. E' il gol del giorno in casa Juventus.