La Juventus ricorda Salvatore Giglio: 'I suoi scatti hanno immortalato momenti iconici della nostra storia'

Morto Salvatore Giglio, il ricordo della Juventus

Nella giornata di ieri è scomparso Salvatore Giglio , storico fotografo della. Il club bianconero lo ha ricordato con un lungo messaggio pubblicato sul sito."La Juventus, con commozione e affetto, saluta Salvatore Giglio. Salvatore è stato il fotografo del nostro Club per venticinque anni. Anni in cui,Due milioni di istantanee nei suoi archivi, la maggior parte delle quali racconta di noi e dei campioni che hanno indossato questa maglia. Mille partite al seguito della Juventus, traguardo raggiunto nel 1998. La sua storia si intreccia indissolubilmente con la nostra.

Nel 2009, per lui, arrivò poi un riconoscimento davvero speciale. Inserito come unico rappresentante italiano, nella squadra dei 14 “UEFA World’s Best Soccer Photographers”.di fermare il tempo per regalarci momenti da rivivere anche a distanza di moltissimi anni.La Juventus si stringe nel dolore e nel lutto e rivolge le condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia di Salvatore Giglio".