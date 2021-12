La Juventus ha l'abitudine di celebrare non solo i compleanni dei giocatori del presente e del passato, ma anche di ricordare l'anniversario della nascita di ex campioni bianconeri che non ci sono più. Questo è il caso ad esempio di John Charles, il bomber gallese che divenne un'icona della Juve di fine anni Cinquanta e primi Sessanta, elemento di un trio meraviglioso con Omar Sivori e Giampiero Boniperti.