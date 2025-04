La Juventus ricorda Giulio Drago: l'ex portiere bianconero è scomparso a 63 anni

Getty Images

Lae il mondo del calcio in lutto per la scomparsa dmorto all'età di 63 anni. Drago si trovava all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove era ricoverato da diversi giorni. Protagonista assoluto con la maglia dell'Empoli, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus.L'ex portiere è stato protagonista della storica promozione dell’Empoli in Serie A nella stagione 1985/86; ha fatto parte della storia del club toscano. L'inizio della sua carriera però è con la maglia della Juventus. Drago era arrivato a Torino quando ancora era un ragazzino; tra il 1980 e il 1983, gioca con la Primavera bianconera e ottiene anche diverse convocazioni con la prima squadra, guidata da Trapattoni all'epoca. Il club bianconero lo ha ricordato con un messaggio pubblicato sui social.