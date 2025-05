2024 Getty Images

Un respiro profondo, gettare acqua e spegnere l’incendio. La Juventus può fare a meno di Antonio Conte. Abbiamo immaginato il tecnico salentino come la soluzione ad ogni problema: il mercato, la gestione quotidiana, la comunicazione. Volevamo Conte o una riorganizzazione societaria? Non avremo il primo, sta arrivando la seconda. Volevamo Conte perché fa la società, perché nasconde la polvere sotto al tappeto, perché spinge tutti oltre i limiti. Volevamo Conte perché sentivamo che l’idea di Juventus ci stesse sfuggendo di mano: quando ci si rifiuta di parlare di scudetto o quando si fissa l’asticella non oltre l’obiettivo quarto posto. Volevamo l’uomo forte per prendere a braccetto una Vecchia Signora affaticata, trasfigurata, in un momento difficile per lei e chi le sta intorno.Non ci sarà l’uomo forte in panchina, ma l’idea è di costruire una società forte. Una dirigenza che riesca lì dove in precedenza si è fallito e che sappia finalmente strappare quella pagina di calendario da troppo tempo ferma all’anno zero. È una struttura forte a fare la Juventus, a fare i calciatori da Juventus, gli allenatori da Juventus. Così si può uscire dal loop, dalla necessità di affidarsi interamente ad un condottiero. Così, si può fare a meno di Antonio Conte.Certo, di fronte a noi c’è ancora l’ignoto. La speranza è che si rimettano insieme i cocci con l’oro, come insegna l’antica arte giapponese del kintsugi. Le crepe restano lì, a ricordarci da dove siamo partiti e cosa non bisogna fare per ripetere gli stessi errori.