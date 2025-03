La Juventus può competere per lo Scudetto? Adani ha le idee chiare

Mondadori Portfolio via Getty Images



Corsa Scudetto? L'idea di Adani

La corsa Scudetto si infiamma sempre di più, c'è chi sostiene che anche la Juventus possa essere ancora in corsa. Lele Adani ai microfoni de La Domenica Sportiva ha espresso cosi il proprio parere a riguardo:La prossima settimana c’è Juve-Atalanta e poi Atalanta-Inter e questo rimanda tutto. Di certo la prova del Napoli è una grandissima prova, perché è in difficoltà. L’Inter ha qualche problema, ma il Napoli ha fatto quasi tutta la partita in attacco. È vero che doveva rimontare, ma l’atteggiamento, le scelte di Conte, sono state da grande squadra".