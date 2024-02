Leonardo, ex calciatore ed allenatore, ai microfoni di SportMediaset ha commentato la corsa Scudetto di questa Serie A. Corsa che vede protagonisti l'Inter di Simone Inzaghi ma attenzione anche alla Juventus allenata da Max Allegri. Queste le parole di Semplici:"Il campionato non è ancora chiuso. Chiaramente, avere un vantaggio di sette punti con una partita in meno è un vantaggio considerevole, ma l'Inter dovrà affrontare una seconda parte di stagione impegnativa e quindi i risultati attesi potrebbero non arrivare sempre. La Juventus potrebbe ancora puntare a metterli in difficoltà".