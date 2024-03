E' bastato un post per accendere i tifosi. Un video di una giocata di uno dei grandi campioni del passato, giocatori stellari che hanno vestito la maglia della Juventus e subito i social si sono infiammati. Il club bianconero sui propri profili ha riproposto una delle mosse più iconiche per, la ruleta, nel caso specifico ai danni di Morfeo in una gara contro l'Atalanta. E, subito, le reazioni sono arrivate, forti e ripetute.I tifosi si sono divisi tra i vari "Che classe Zizou" o "Che qualità" e invece un riferimento all'attualità con il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera nel mirino. In tal senso, il messaggio senza dubbio più forte è arrivato così da un tifoso: "