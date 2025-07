La Juventus protagonista alla 'The Women's Cup': i dettagli e le date

Getty Images

DaDopo l'esperienza vincente della scorsa edizione a Louisville, in Kentucky, la Juventus Women è pronta ad affrontare nuovamente la "The Women's Cup", torneo a quattro squadre che servirà alle bianconere come preparazione in vista dell'inizio della stagione 2025/2026.Dal 14 al 17 agosto prossimi le ragazze di Massimiliano Canzi, dunque, scenderanno in campo all'Arena Civica di Milano per disputare la "The Women's Cup" che per l'occasione, appunto, sbarca in Italia.Quattro, come detto, le squadre coinvolte, di cui tre italiane: la Juventus Women, il Como Women, l'Inter Women – la squadra ospitante – e l'Atletico Madrid Femenino che si affronteranno in due semifinali prima e successivamente in due finali, una per assegnare il trofeo e l'altra per il terzo posto.

IL CALENDARIO DELLA "THE WOMEN'S CUP" 2025SEMIFINALINella prima delle due semifinali la Juventus Women affronterà il Como Women, giovedì 14 agosto alle ore 18:00. Nella seconda semifinale si affronteranno, invece, l'Inter Women e l'Atletico Madrid Femenino, sempre giovedì 14, ma alle ore 21:00.FINALILa finale per decretare il terzo e il quarto posto si giocherà, invece, domenica 17 alle ore 17:00 e la finalissima per assegnare il trofeo alle ore 20:00.