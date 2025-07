La Juventus protagonista al Giffoni Film Festival

Getty Images

DaDopo il grande successo della scorsa edizione, Juventus Football Club è pronta a tornare al Giffoni Film Festival con un programma ricco di emozioni, intrattenimento e valori educativi. Dal 17 al 26 luglio, il Club bianconero sarà presente con uno stand dedicato ai più piccoli all’interno del Giffoni Village, rinnovando il proprio impegno a ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport.Protagonista indiscusso sarà ancora una volta Team Jay, la serie animata che racconta le avventure di Jay, Matteo, Cami, Wushu e Duke. I bambini dai 6 agli 11 anni potranno vivere un’esperienza immersiva tra attività ludiche, giochi interattivi e l’incontro con Jay in persona. Il percorso proposto guiderà i giovani partecipanti alla scoperta di valori fondamentali come amicizia, rispetto, inclusione e lavoro di squadra, elementi centrali nel mondo Juventus e nella narrazione della serie.

Il momento clou sarà venerdì 18 luglio alle ore 12.00, nella cornice della Sala "Fratelli Lumière", con l’evento speciale dedicato al cartoon "Team Jay". La content creator Lisa Luchetta, insieme a Iris Di Domenico, salirà sul palco per raccontare la seconda stagione della serie, in onda da settembre su Super!, accompagnata dalla proiezione di due episodi dedicati al tema del gioco di squadra.Con la partecipazione al Giffoni Film Festival, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, Juventus conferma la propria volontà di promuovere uno sport sano e inclusivo, capace di educare, far riflettere e divertire. Un’occasione speciale per condividere emozioni, crescere insieme e continuare a scrivere, anche fuori dal campo, una storia ricca di passione e valori.