La Juventus protagonista a New York: presente anche Evra

Getty Images

DaDopo l'incredibile energia dello scorso anno, la Juventus è pronta a tornare al Fanatics Fest di New York City anche per l'edizione 2025 ed è pronta a portare l'inconfondibile atmosfera bianconera e un modo completamente nuovo di vivere la cultura del calcio.Dal 20 al 22 giugno, vi aspettiamo al Javits Center di New York per tre giorni di calcio, divertimento e grandi sfide!Saranno presenti alcuni membri della Juventus Creator Lab Family, tra cui Adonias, Ben Black e la nostra iconica mascotte Jay, tutti pronti a connettersi, sperimentare e giocare con i tifosi.

Da non perdere, inoltre, l'opportunità di incontrare una vera leggenda bianconera: Patrice Evra, special guest durante il week-end!Per coloro, poi, che desidereranno mettere alla prova le proprie abilità calcistiche, ci sarà la possibilità di farlo partecipando a diverse sfide in cui potenza, precisione e concentrazione saranno le protagoniste indiscusse.Unitevi a noi, immergetevi nel mondo Juventus al Fanatics Fest 2025 e godetevi questa esperienza a 360°!New York vi aspetta!