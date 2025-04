La Juventus Primaverca cade, Magnanelli: 'Rovinato in 13 minuti il lavoro di una settimana'

Francescoha parlato al canale ufficiale del club dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio: "Peccato, perché è stato un approccio completamente sbagliato, molle dove abbiamo perso duelli e contrasti". Il tecnico si è soffermato sull'inizio che è stato poi decisivo visto che i biancocelesti erano avanti di tre goal dopo meno di quindici minuti."ROVINATO UNA PARTITA" - "L’hanno impattata molto meglio di noi e in 13 minuti abbiamo rovinato una partita e una settimana di lavoro. Poi abbiamo provato a reagire, abbiamo avuto occasioni importanti per poter fare scattare la scintilla e provare a ribaltarla. Ma è stato complicato perché la Lazio è una squadra esperta che tiene bene il campo. Hanno meritato la vittoria anche se il risultato è un po’ bugiardo".

"Sappiamo le difficoltà che ci sono, siamo consapevoli del percorso fatto e dell’obiettivo che vogliamo centrare. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non eravamo fenomeni prima e non lo siamo adesso. Questa gara ci insegna tante cose, che anche quando andiamo sotto dobbiamo riprenderci ma ci sono anche aspetti positivi. So quanto i ragazzi stanno dando e facendo, sono fiducioso, devono spingere ma bisogna analizzare le cose con lucidità. Adesso dobbiamo pensare e iniziare a preparare la prossima contro l’Inter".