La Juventus più giovane di sempre nella fase a eliminazione diretta della Champions League: il dato

AFP via Getty Images

La Juve più giovane di sempre

Lasi appresta a scendere in campo contro ilnella gara d'andata dei playoff di. All'Allianz Stadium si gioca il primo atto di una doppia sfida che mette in palio il lasciapassare per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale. Una serata per certi versi storica perché mai la Juventus si era presentata ad un match della fase ad eliminazione diretta con un'età media così bassa.La Juventus che affronterà questa sera il PSV si presenterà in campo questa sera con un', ovvero la più bassa di sempre fatta registrare nella fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Le formazioni più giovani della Juventus in Champions