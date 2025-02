La Juventus più giovane di sempre contro l'Inter: contro i nerazzurri l'età media più bassa degli ultimi 30 anni

AFP or licensors

La vittoria contro l'può avere un peso specifico enorme nell'economia della stagione della, capace - per la prima volta - di mettere insieme tre vittorie consecutive che rilanciano le sue quotazioni in campionato. La squadra di, grazie al goal di Francisco Conceicao, a tornata ad impossessarsi del quarto posto in campionato, seppur in coabitazione con la Lazio di Marco Baroni, che oggi varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ovvero l'obiettivo minimo della stagione 2024/25 a tinte zebrate.Che quello griffato dalla gestione tecnica di Thiago Motta sia un progetto tecnico nella sua fase embrionale, lo si capisce anche da un dato che evidenzia come il nuovo corso juventino stia fondando le proprie basi su un concetto di futuribilità e di prospettiva. La Juve, secondo quanto raccolto dai dati Opta, ha affrontato l'Inter con l'età media più bassa degli ultimi trent'anni, ovvero dalla stagione 1994/95, quella che ha inserito i tre punti per ogni vittoria.

La Juventus ha schierato il suo undici titolare con l'età media più bassa degli ultimi 30 anni contro l'Inter. La formazione iniziale mandata in campo da Thiago Motta, infatti, aveva un'età media di. Una situazione diametralmente opposta a quella dei nerazzurri che, contro la Juve, hanno fatto registrare la formazione con l'età media più alta negli ultimi trent'anni di confronti diretti con il club piemontese. Per la precisione