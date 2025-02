La Juventus piomba su Comuzzo? La situazione

Comuzzo Juve, cosa succede

Laè attivamente alla ricerca di un difensore centrale negli ultimi giorni di mercato, valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto arretrato.Tra i vari nomi emersi, spunta anche quello di Pietro, giovane talento della Fiorentina. Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe chiesto informazioni sul giocatore durante i continui contatti con il club viola per Nicolò Fagioli. Al momento, però, non si registrano sviluppi concreti, ma la pista resta aperta e da monitorare attentamente. Con il mercato agli sgoccioli, la dirigenza bianconera potrebbe accelerare le operazioni per trovare il profilo ideale in difesa.