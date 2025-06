La Juventus pensa di nuovo a Ederson: quanto chiede l'Atalanta, c'è anche l'Inter

AFP via Getty Images

Juventus su Ederson: quanto costa e la concorrenza

In mezzo al campo, viste le difficoltà per Sandro Tonali (Newcastle) e Davide Frattesi (blindato dall’Inter), torna di modacome riferisce la Gazzetta dello Sport.Il centrocampista brasiliano è un vecchio pallino ma sempre costoso:da quanto riporta il quotidiano. Cifra quindi importante che ricorda molto l'operazione di Koopmeiners, almeno in termini economici. Il precedente dell'olandese è fresco, a Bergamo è dura spuntare degli sconti.

Senza contare che il brasiliano è attratto anche dalla Premier, dove vanta diversi estimatori tra cui, secondo Tuttosport, anche l'Inter, che studia da tempo Ederson. Sembrava destinato all'Al Hilal per il Mondiale per club, però non se n'è fatto nulla. La Dea valuta tanto il brasiliano, che già in passato era stato nel mirino dei nerazzurri quando fu ceduto Brozovic.