GETTY

sta vivendo una stagione complicata alL'attaccante danese, arrivato nell'estate 2023 dall'Atalanta, non ha rispettato le aspettative che c'erano su di lui quando è stato acquistato. Sul giocatore c'è l'interesse anche dellaanche se le prestazioni dell'attaccante dovrebbero lasciare qualche dubbio al club bianconero se sia il caso di puntarci per il futuro. A proposito di questo, GOAL

Come si legge, le ultime prestazioni di Hojlund sono l'ennesima dimostrazione di un giocatore totalmente privo di fiducia che sembra incapace di trovare la rete. Contro il City non ha tirato, non ha toccato palla nell'area avversaria e ha perso il pallone quattro volte prima di essere sostituito da Joshua Zirkzee. Hojlund non solo non segna, ma con un solo goal nelle ultime 25 presenze con lo United, non crea alcun pericole per il quale hanno sborsato la cifra enorme di quasi 80 milioni di euro.