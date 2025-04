La Juventus pensa a Retegui: la richiesta dell'Atalanta e l'incrocio con la 'seconda rata' di Koopmeiners

Il destino disembra ormai segnato. L'attaccante serbo, il cui contratto con lascadrà il 30 giugno 2026, pare ormai destinato a lasciare Torino con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del legame contrattuale che lo lega alla Vecchia Signora.In altre parole, nel corso della prossima sessione estiva, la Juventus andrà alla caccia di un attaccante che possa cogliere l'eredità dell'attuale numero 9, ormai giunto - salvo colpi di scena - al passo d'addio. Se da un lato la Juventus continua a coltivare il sogno di portare Victor Osimhen a Torino, consapevole del fatto che sarà molto complicato imbastire una trattativa col Napoli, dall'altro i bianconeri vagliano piste alternative.

Un nome che scalda lo stato maggiore bianconero, infatti, è quello di Mateo Retegui, letteralmente esploso con la maglia dell'Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il centravanti della Nazionale italiana, infatti, dopo una stagione di apprendistato al Genoa, si è affermato in maniera clamorosa in quel di Bergamo: con 23 goal il classe 1999 è l'attuale capocannoniere della Serie A. La Juve, dal canto suo, sarebbe pronta ad esplorare i margini per una potenziale trattativa - anche in questo caso tutt'altro che agevole - in estate.Poco meno di un anno fa, l'Atalanta ha versato 25 milioni di euro per strappare l'attaccante nato in Argentina ma naturalizzato italiano al Genoa. Alla luce di una stagione semplicemente strepitosa sotto il profilo realizzativo, la valutazione del numero 32 nerazzurro è più che raddoppiata. La Dea, infatti, sarebbe disposta a sedersi al tavolo soltanto per una cifra pari o superiore ai 60 milioni di euro.Juventus e Atalanta, un anno dopo l'operazione Koopmeiners potrebbe tornare a confrontarsi per provare ad imbastire una nuova maxi operazione di mercato? Ad oggi siamo nel campo delle mere ipotesi e delle suggestioni di mercato. Ad oggi, l'unica certezza è che la Juve tra pochi mesi verserà altri 15 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Il motivo? Il saldo della secona rata dello stesso Koopmeiners, per il quale la Juve ha sborsato 60 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Che possa essere solamente il preludio ad una nuova maxi trattativa tra i bianconeri e gli orobici? L'estate sull'asse Bergamo-Torino potrebbe nuovamente infiammarsi.