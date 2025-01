La Juventus parteciperà all'Infinity League: che torneo è, che squadre ci sono e dove seguirlo

Juventus FC via Getty Images

La Juventus parteciperà all'Infinity League: che torneo è e quando inizia

La Juve si conferma uno dei club più aperti alle novità e dopo la collaborazione con una delle squadre di Kings League, il club parteciperà all'Ecco di cosa si tratta il torneo ideato da DAZN. Di seguito il comunicato dellache spiega nel dettaglio la competizione a cui parteciperà a partire da marzo."La Juventus è la prima squadra italiana invitata a scendere in campo nell’Infinity League, il torneo indoor innovativo ideato da DAZN che unisce sport, tecnologia e intrattenimento. L’evento, alla sua seconda edizione, si terrà il 22 marzo 2025 a Monaco di Baviera e sarà trasmesso in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita, in oltre 200 Paesi.



Infinity League: che torneo è

Dove vedere l'Infinity League

La Juventus sarà la prima squadra del massimo campionato italiano a prendere parte a questa competizione, unendosi a club prestigiosi come FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Un quarto club internazionale sarà annunciato a breve, completando il quadro delle squadre partecipanti.Il format del torneo prevede squadre miste composte da leggende del calcio, giovani talenti e creator digitali. Ogni match durerà 20 minuti, con squadre maschili e femminili che giocheranno un tempo ciascuna, combinando spettacolo e competizione."L’Infinity League non è solo un torneo ma uno spettacolo sportivo futuristico, che celebra l’eccellenza calcistica, la tecnologia e l’intrattenimento. Grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’ASB GlassFloor - il pavimento sportivo in vetro con tecnologia LED più moderno al mondo che integra una tecnologia video grafica avanzata, analisi cinetica innovativa per tracciare ogni movimento dei giocatori ed elementi di gamification - i fan godranno di un'esperienza immersiva senza precedenti e con l’utilizzo della tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori potranno superare i confini fisici e vivere l’azione da una prospettiva inedita, ancora di più al centro dell’azione. Anche per quest’anno sarà attiva la funzionalità FanZone di DAZN che consentirà agli spettatori da casa di partecipare attivamente all’evento commentando in diretta; inoltre, le performance musicali dal vivo renderanno l’Infinity League un evento imperdibile e di grande intrattenimento per ogni appassionato di calcio"."L’Infinity League sarà trasmessa in diretta su DAZN in tutto il mondo, con accesso gratuito per gli spettatori italiani. Inoltre, per chi desidera vivere l’esperienza dal vivo, sarà possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del torneo.Con questa partecipazione, la Juventus continua a esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio, con l’obiettivo di offrire ai tifosi esperienze sempre più coinvolgenti e innovative: non vi resta che restare sintonizzati per conoscere quali saranno i protagonisti della squadra bianconera!".