La Juventus pagherà la clausola per Conceicao? La situazione

Cosa farà la Juventus con Conceicao?

Ad inizio stagione Franciscoè stata una delle poche note liete di questa Juventus. Quel suo goal ine la corsa ad abbracciare Thiago Motta forse era stata solo un'illusione, l'illusione che la Juventus fosse tornata là, in alto, dove merita di stare. Un impatto quello di Chico con la Serie A che è stato devastante, incredibile, disarmante, inaspettato. Poi il lento calo, gli infortuni e forse gli avversari che hanno imparato a capire anticipatamente le sue mosse in modo da controllarlo e arginarlo.



Da cosa dipenderà il riscatto di Conceicao?

di euro è il costo della sua clausola per l'acquisto. La Juventus ha tempo fino al mercato estivo per prendere una decisione definitiva sul futuro dell'esterno portoghese figlio del tecnico del Milan Sergio. Anche se ora il giocatore della Juventus sembra essere nettamente calato rispetto all'inizio della stagione, anche il suo riscatto è in bilico? Ci sono diversi fattori da analizzare per poter rispondere a questa domanda.Sicuramente un fattore decisivo e determinante sarà la qualificazione o meno inLeague. Senza Europa infatti ci sarebbe la necessità di tagliare i costi e la spesa di 30 milioni sarebbe fuori portata, quindi Chico tornerebbe al Porto. Questo è ilma attenzione ai motivi tattici. Infatti dalle parti della Continassa c'è curiosità di vedere dove può essere impiegato nel 3-4-1-2 di Igor, non sembra infatti esserci un ruolo disegnato per le sue caratteristiche. Quindi molto dipenderà dalla sua capacità di adattamento al nuovo modulo e soprattutto al nuovo gioco. L'idea sembra quella di impiegarlo da trequartista, alle spalle quindi delle due punte. Tuttavia molto dipenderà anche da chi sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione. Al momento quindi, tutto aperto per il riscatto di Conceicao ma nessuna certezza.





