La Juventus omaggia il Grande Torino: il messaggio del club sui social

Getty Images

Il 4 maggio è una data storica e indelebile per il Torino: il club granata ricorda, nell'anniversario, il Grande Torino e la tragedia di Superga. Nel 1949 persero la vita 31 persone tra giocatori, giornalisti, membri dell'equipaggio, dirigenti e tecnici, in un incidente aereo che lasciò senza parole l'intera nazione.Il Grande Torino viene omaggiato ogni anno dai tifosi granata, ma non solo. Si tratta di una data storica, per quanto tragica, per l'intero mondo del calcio italiano. Anche la Juventus ha voluto ricordare la storica squadra con un messaggio sui propri canali ufficiali.

4 maggio 1949. Nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino.



Oggi, sempre, Juventus Football Club si unisce al ricordo. — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2025

"4 maggio 1949. Nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Oggi, sempre, Juventus Football Club si unisce al ricordo": queste le parole del club bianconero.