chiude nel migliore dei modi la sua lunga esperienza in maglia bianconero. Nove anni al servizio della, conditi da 12 trofei sollevati. L'ultimo in ordine cronologico è stata la, vinta controper 1-0. Chiude con la fascia da capitano al braccio, una partita di livello, il gol e con l'abbraccio caloroso dell'. Il finale perfetto, come ha scritto latramite un tweet sul proprio profilo ufficiale.