La Juventus non vince in trasferta da due mesi: contro chi è arrivato l'ultimo successo

AFP via Getty Images

Nelle prossime sei partite di campionato la Juventus avrà tre trasferte, tutte impegnative per motivi differenti. Si partirà oggi contro il Parma, che cerca punti salvezza. Poi a maggio gli scontri diretti contro Bologna e Lazio fuori casa che possono determinare la classifica finale dei bianconeri.La qualificazione in Champions quindi passerà molto dal rendimento dellae gli ultimi risultati in questo senso non sono molto positivi. La Juventus infatti non vince fuori casa da esattamente due mesi. L'ultima vittoria dei bianconeri è arrivata il 23 febbraio a Cagliari con il goal decisivo di Vlahovic.

Da quel successo poi, la Juventus ha ottenuto un solo punto nelle due gare successive giocate lontano da Torino. I bianconeri infatti hanno perso contro la Fiorentina e poi pareggiato poche settimane fa all'Olimpico con la Roma.