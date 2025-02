AFP or licensors

Juventus, il dato sui goal subiti

Vittoria per lama ancora una volta con goal subito, come successo contro l'Empoli nell'ultima giornata di Serie A. I bianconeri stanno continuando a subire reti con continuità dopo essere stati nella prima parte praticamente perfetti sotto quel punto di vista.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, negli ultimi mesi solo in una circostanza la squadra di Thiago Motta ha chiuso la partita a porta inviolata, ovvero contro il Milan all'Allianz Stadium (vittoria per 2-0). In particolare, quella è l'unica eccezione nelle ultime 10 gare giocate dalla Juve, dove nelle restanti nove la squadra ha concesso almeno una rete.