La Juventus non segna mai su palla inattiva: solo il Monza ha fatto peggio, con Allegri i bianconeri erano primi

Tra le problematiche di casa, messe inevitabilmente a nudo, dopo le clamorose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, c'è anche quella relativa ai goal segnati, per la precisione zero nelle ultime due partite di campionato. Ma non finisce qui, perchè è un altro che il dato che deve preoccupare ulteriormenteLa Juventus, infatti, non è mai stata in grado di incidere sulle situazioni di palla inattiva dove Madama si è dimostrata pressochè inoffensiva per tutto l'arco del campionato e questo non può che rappresentare un neo che va indubbiamente ad appesantire un momento già di per sé molto, ma molto complicato.

Sole tre goal su palla inattiva

Differenza abissale con le altre big

Juve prima con Allegri

La Juventus ha segnato 45 goal in questo campionato, esattamente come il Napoli secondo in classifica. I bianconeri sono attualmente il sesto migliore attacco della Serie A, proprio a braccetto con i partenopei guidati da Antonio Conte.Se si va analizzare il bottino realizzativo, però, si nota che solamente 3 reti su 45 sono arrivate sugli sviluppi da palla inattiva. Un dato che, di fatto, colloca la Juve addirittura al 19° posto in A. Peggio dei bianconeri ha fatto solamente il Monza, ultimo in classifica, e che di reti su calcio da fermo ne ha mandate a referto soltanto due.I numeri, in tal senso, sono impietosi: l'Inter (13) è quella che ne ha segnati di più, e a seguire ci sono l'Atalanta (11), Fiorentina e la Lazio entrambe a quota 10. Un gap abissale rispetto alle top formazioni del nostro campionato che induce ad un'accurata riflessione circa l'impatto pressochè nullo della Juve sulle situazioni da fermo.Ancora più impietoso è il paragone con le ultime due stagione targate Massimiliano Allegri. Sia nella 2022/2023 che nel 2023/2024 infatti, i bianconeri hanno concluso il campionato spiccando come la squadra capace di fare più goal di tutti su situazioni da palla inattiva. Nella passata stagione la Juve aveva realizzato 16 reti, mentre in quella precedente 18.