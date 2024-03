Multato. Dusan Vlahovic, espulso nei minuti finali del match con il Genoa, oltre a saltare il match contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, dovrà pagare una multa. E' questa la decisione della Juventus, per la c'erano dubbi, come annunciato anche nel post partita da Massimiliano Allegri. La multa, riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà di circa 70 mila euro (il 5% dello stipendio mensile lordo). Un atto dovuto, visto il nervosismo del bomber, che ha continuato a battibeccare con l’arbitro Giua anche dopo la prima ammonizione.