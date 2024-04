Ci sono un po' di immagini da prendere, al di là del risultato. Ma stasera, almeno stasera, solo per stasera,Guardando la curva piena, in festa, con la consapevolezza di aver dato un possibile senso a una stagione che di senso ha smesso di avere da un pezzo, vien fuori solo l'orgoglio di. All'Olimpico più che altrove. Con la Lazio ancor più che con il Cagliari.Evitare lo psicodramma non era importante, considerata la situazione:E alla fine laha saputo emergere dalle proprie paure, dimostrando a se stessa che con la forza dei nervi (in attesa di quella delle idee) si può andare ancora lontano. Si può riscrivere pure una direzione unica.E' stata tutta qui, questa gara:. Come forte resta la sensazione di sfiducia in questi ragazzi, ormai palpabile da un po'. Se la Juve fosse stata una squadra forte, il primo e il secondo colpo del Tatynon sarebbero arrivati. Non avrebbe perciò ballato sul filo di una difesa da brividi. Ammesso e concesso il primo errore, sarebbe subito tornata a macinare azioni.Non ci sono tanti pugili all'angolo che, suonati, rialzano la testa e non si accontentano di andare al round successivo.. Il movimento prevedibile di Cambiaso si è trasformato nell'irruenza di Weah, pronto a dare più ritmo. Il guizzo disi è accompagnato a. E, ecco, ha fatto quello cheaveva smarrito in quel suo costante innervosirsi: ha attaccato l'area. Qualcuno direbbe: cose semplici.Ci sono un po' di immagini da prendere, dicevamo, al di là del risultato. La rabbia di chi è uscito - e non era successo, non così platealmente -, gli orrori della retroguardia, il giropalla sterile e lento, il soldatoda salvare.