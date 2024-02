che, quando va bene, non infastidisce nessuno; ma quando i risultati non premiano comincia a dare la sensazione di quel film visto e rivisto che, ormai, si guarda più per abitudine, o perché è tradizione, piuttosto che per piacere. È questa la sensazione che questa Juventus lascia, anche oggi dopo la partita contro il Frosinone, nonostante la vittoria all'ultimo minuto.Il problema evidente è uno: se lacontinua a ripetere sempre gli stessi errori, alcuni si trascinano dalle passate stagioni, vuol dire che non si vede una soluzione e questo è grave. Anche perché, a questo punto, i punti deboli sono talmente evidenti che gli avversari ne approfittano, anche quando sono di categorie differenti, come il Frosinone. Un Frosinone che, sicuramente, ha qualità e merita tutto il rispetto: ma le differenze con la Juventus ci sono, anche se non si sono viste.