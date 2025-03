La Juventus non è cresciuta? Allora vi siete persi questi numeri: Thiago ha già imparato dal momento più duro

AFP or licensors

Ventisette tiri. Ventisette. Di cui nove in porta, ben diciotto in area di rigore. Sono numeri che scriviamo a lettere per rendere il concetto ancora più tangibile, perché a volte le cifre da sole non riescono a raccontare completamente la realtà.Parlando di numeri, non possiamo tralasciare la voce degli expected goals: quota 1,99, arrotondiamo pure a 2. Mai come in Juve-Verona i bianconeri hanno cercato di sbloccare la partita in tutti i modi possibili, con ogni tipo di soluzione. Montipò, prima dell’infortunio su Koopmeiners, si è rivelato praticamente insuperabile, il nemico perfetto per una squadra che doveva mettersi alla prova sulla propria tenuta mentale. Missione compiuta. È stato un esame superato con successo. I ragazzi di Motta non hanno mai mollato, hanno continuato a cercare la via del gol, costruendo e ricostruendo, nonostante le difficoltà. Quando Suslov ha segnato, il rischio che la squadra potesse perdere il controllo era concreto, ma l’intervallo è arrivato giusto in tempo, un momento cruciale per ricaricare le energie e ripartire senza perdere la bussola.Ecco un altro dato emblematico: 76% di possesso palla. Una statistica oggettivamente importante, soprattutto se si considera che il desiderio della Juventus è proprio quello di dominare il gioco attraverso il controllo del pallone. Mai prima d’ora, la Juve aveva mostrato una così forte personalità nella gestione della sfera, una dimostrazione di maturità nel mantenere il possesso e non forzare le giocate. Questo dominio ha contribuito a un’efficace produzione offensiva e, cosa ancora più importante, ha aumentato la fiducia della squadra nelle proprie capacità, rendendo le azioni più fluide e ordinate.Naturalmente, ci sono ancora aspetti da migliorare, e probabilmente molti più di quelli visti nell’ultima gara di campionato. Però, in una settimana in cui la Juventus doveva riscrivere il proprio destino e dimostrare di essere davvero dentro le idee di Motta, il tecnico ha ricevuto la risposta che cercava. Dopo aver insistito su un concetto che lo aveva fatto soffrire in precedenza—l'approccio sbagliato contro l'Empoli, con una squadra che sembrava pensare di poter vincere con il minimo sforzo—Il livello deve essere alzato costantemente, soprattutto quando mancano esperienza e automatismi ben definiti.