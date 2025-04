AFP via Getty Images

'La Juventus non arriverà mai nelle prime quattro', il duro commento

3 ore fa



Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky ha commentato la corsa al quarto posto che significa Champions League per la Juventus nella prossima stagione. Queste le sue parole:



PADOVAN- "La Juventus è la squadra che meno può permettersi di restare fuori dalla Champions League ma io dissi che, come con Thiago Motta, per me anche con Tudor non arriva tra le prime quattro. È ancora in lotta ma la sconfitta contro il Parma è grave perché riporta le lancette dell’orologio indietro: ho rivisto tale e quale la Juve di Motta, senza idee, senza forza, senza carattere, senza gioco, non sapeva cosa fare col pallone".