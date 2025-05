La Juventus Next Gen vola col Benevento, Brambilla: "Non c'è stata partita, a Crotone ce la giocheremo"

Getty Images for Lega Serie A

La Juventus Next Gen ha dimostrato ancora una volta il suo valore e, soprattutto, la sua forza. I bianconeri escono vittoriosi dal match del Vigorito con un 5-1 al Benevento che dà grande fiducia verso la prossima gara. La Juve affronterà ilin trasferta, e l'obiettivo è rimanere concentrati proprio come nella partita contro i giallorossi.Con le doppiette di, e la rete diad aprire il match, la Juventus Next Gen ha confermato di saper lottare anche con avversari attrezzati, e sta aggiungendo sempre più mattoncini a un percorso di netta risalita cominciato dal ritorno di Brambilla. Nel post partita, l'allenatore bianconero ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, parlando anche del prossimo impegno.

Le parole di Brambilla dopo Benevento-Juventus Next Gen

"I ragazzi hanno interpretato molto bene questa gara, sapevano quello che dovevano fare. Credevamo nel passaggio del turno avendo finito il nostro campionato in crescendo. Dovevamo vincere, abbiamo approcciato bene e in questo periodo stiamo bene fisicamente. Sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica e giocare una grande gara. Appena abbassi le attenzioni queste squadre ti puniscono, nel secondo tempo abbiamo alzato ancora di più il livello e non c’è mai stata partita. L’unico segreto che conosco è il lavoro. I ragazzi erano in difficoltà quando sono tornato, una volta che abbiamo fatto qualche risultato utile è uscita tutta la qualità di questi ragazzi che possono mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo approcciato questi playoff vivendo alla giornata, bisogna ragionare di vincere una partita per volta. Adesso ci sarà un’altra partita di livello da giocare per i nostri ragazzi che hanno voglia. Andremo a Crotone sapendo che sarà difficile, però con la nostra freschezza e il nostro entusiasmo ce la giocheremo".