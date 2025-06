La Juventus Next Gen si muove sul mercato: l'obiettivo

Getty Images for Lega Serie A

La Juventus Next Gen continua a lavorare con attenzione sul mercato dei giovani talenti e ha messo nel mirino Stefano Mangiapoco, portiere classe 2004 di proprietà della Giana Erminio. Il ragazzo è stato osservato più volte durante la stagione dagli scout bianconeri, confermando l’interesse concreto da parte del club.Arrivato alla Giana Erminio nel luglio 2024 dalla Pro Palazzolo, Mangiapoco si è messo in mostra come uno dei profili più interessanti della Serie C. In stagione ha collezionato 38 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e playoff, subendo 34 gol e mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni: numeri che ne certificano l’affidabilità e il potenziale.

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la Juventus Next Gen è stata la prima a muoversi, individuando nel giovane estremo difensore il possibile erede tra i pali per la stagione 2025/26.L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di crescita del secondo team bianconero, capace negli ultimi anni di valorizzare talenti come Huijsen, Yildiz, Soulé, Fagioli e Drăgușin. Ora tocca a Mangiapoco: la Juventus è pronta a scommettere su di lui.