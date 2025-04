La Juventus Next Gen 'premia' Guerra: pronto il rinnovo

Getty Images

Se laha conquistato aritmeticamente i Playoff di Serie C, un traguardo che sembrava impensabile fino a pochi mesi fa, il merito è anche in gran parte del suo bomber:, infatti, si è confermato il leader della formazione Under 23 bianconera, sia fuori dal campo, dove da capitano ed elemento esperto sa trascinare positivamente il gruppo, sia sul rettangolo verde, sul quale resta micidiale (non a caso ha realizzato già 12 reti in campionato, delle quali ben 9 sono arrivate nel girone di ritorno, quando contavano di più).E il bello deve ancora venire. Come scrive Tuttosport, la Next Gen punta infatti a recitare il ruolo di mina vagante nella post season di Lega Pro, in cui le squadre coinvolte si daranno battaglia per la scalata alla Serie B, mentre per la punta piacentina è pronto il rinnovo fino al 2026: un attestato di stima per quanto fatto finora e di fiducia per ciò che verrà, con una squadra che, proprio per la sua giovanissima età media, ha sempre bisogno di esperienza e punti di riferimento a cui aggrapparsi.



Simone Guerra-Juventus Next Gen, i numeri