La Juventus Next Gen perde Guerra per infortunio: c'è lesione

Getty Images for Lega Serie A

Simone, attaccante della, ha riportato un infortunio durante la partita contro. Dopo gli accertamenti svolti presso il J|Medical, la risonanza magnetica ha evidenziato una. Un infortunio muscolare che, seppur non grave, richiede comunque un periodo di recupero specifico per evitare ricadute e garantire un ritorno in campo nelle migliori condizioni.Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico bianconero, con l’obiettivo di tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Lo staff tecnico monitorerà attentamente i progressi, definendo i tempi di recupero in base alla risposta del giocatore alle terapie.

L'assenza di Guerra rappresenta una perdita importante per la Juventus Next Gen, squadra impegnata nella fase cruciale della stagione. L'attaccante ha dimostrato il suo valore con prestazioni di livello e il suo ritorno sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. La speranza è che possa riprendersi rapidamente per contribuire alla causa bianconera nella parte finale della stagione, quando ogni punto sarà determinante per gli obiettivi della squadra.