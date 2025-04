La Juventus Next Gen contro il Benevento ai playoff: dove e quando si giocherà la partita

Getty Images



Contro chi gioca la Juventus Next Gen ai playoff

La Juventus Next Gen chiude al nono posto il campionato di Serie C raggiungendo i playoff grazie ad una seconda parte di stagione molto positiva. Nell'ultima paritta del campionato i bianconeri perdono 2-1 in trasferta contro il Messina, risultato che non ha conseguenze per il proseguo della stagione.La squadra di Massimo Brambilla sfiderà nel primo turno dei playoff il Benevento, che si è posizionato al sesto posto con otto punti in più dei bianconeri. Una partita non facile quindi per la Juve Next Gen anche se l'ultima volta che si sono affrontate le due squadre hanno vinto i bianconeri per 2-0.

Juventus Next Gen, la data dei playoff

La sfida tra Benevento e Juventus Next Gen, valida per il primo turno dei playoff di Serie C è in programma domenica 4 maggio. La gara si disputerà in casa del Benevento visto che è arrivata davanti in classifica e i bianconeri avranno solo un risultato su tre per qualificarsi, ovvero la vittoria.