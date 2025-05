La Juventus Next Gen ci riprova con il Crotone: cosa aspettarsi e il precedente di un mese fa che spaventa i calabresi

Getty Images

Domani si capirà se la vittoria contro il Benevento è stata solo un colpo estemporaneo – magari fortunato –Il secondo turno è alle porte, e il cammino è appena cominciato. Ma l’ambizione, in casa bianconera, è chiara: scalare fino in cima. O quantomeno disturbare le favorite, quelle che la promozione se la giocano con mezzi – almeno sulla carta – superiori.La Serie B non è un’ossessione, ma quando si scende in campo, l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere. È questione di DNA.«Siamo molto contenti, era una partita importante e l’abbiamo superata con personalità. Non tutti si aspettavano questo risultato, ma abbiamo dimostrato di poter dire la nostra», ha raccontato Simone Guerra, capitano e trascinatore della Next Gen.Contro il Benevento, la sua doppietta ha acceso la miccia in un 5-1 clamoroso e inaspettato.Non solo per i gol, ma per l’esperienza che lo rende guida naturale di un gruppo pieno di giovani talenti: da Felix Afena-Gyan, ex Roma, a Alessandro Pietrelli, sempre più vicino alla prima squadra.Fischio d’inizio alle ore 20:00.e: «Dobbiamo affrontare la gara con leggerezza mentale ma massima lucidità. Se rimaniamo fedeli ai nostri principi, possiamo regalarci qualcosa di davvero speciale», ha dichiarato.Il pensiero torna inevitabilmente a quel 4-1 subito contro la Juve un mese fa a Biella, ferita ancora aperta in casa Crotone. Ma la squadra calabrese in casa ha costruito gran parte del proprio percorso, e cercherà riscatto puntando sul fattore Scida.La formula è spietata: per passare il turno,. Al Crotone, invece, basta anche il pareggio, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto considerando che, qualunque sia il risultato, i bianconeri partiranno sempre svantaggiati nei confronti delle future avversarie: il nono posto in regular season è un fardello che pesa, e che non garantisce testa di serie nemmeno nella fase nazionale.Ma si gioca, si cresce, si costruisce. E questo percorso, se anche non dovesse portare subito in Serie B, serve eccome per formare i talenti del domani.Oltre a, occhi puntati su, tra i profili più interessanti di questa Next Gen. Insieme a lui ci sono nomi che meritano attenzione: Cudrig, sempre più incisivo sulla fascia, Macca e Faticanti in mezzo al campo, Puczka e Gil – quest’ultimo rientrante dalla squalifica – pronti a mettere energia e qualità.Il progetto continua a generare prospettive. E il futuro, anche stavolta, sembra già cominciato.