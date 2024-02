LA CRONACA

IL TABELLINO

PERUGIA - JUVENTUS NEXT GEN 2-0

Lasi ferma, dopo 10 turni positivi consecutivi, in casa del, che si conferma formazione ambiziosa e forte e batte 2-0 i bianconeri.La prima fase del match è equilibrata e movimentata: la Juve si fa viva al 4' e al 17', con Sekulov prima e Cerri poi, ma i loro tentativi sono preda del portiere Adamonis.Risponde, negli stessi minuti, il Perugia, prima con Torrasi e poi con Lisi, ma anche in questo caso non arrivano grandi pericoli dalle parti di Scaglia.Dopo questa prima fase, i ritmi si abbassano per un po' di tempo e, fatta eccezione per una punizione bianconera sulla barriera, non c'è praticamente niente da segnalare. Fin quando, al 45' del primo tempo, il primo sussulto vero del match: Matos trova Sylla, il suo diagonale è imparabile per Scaglia e il Perugia è avanti.Nella ripresa il Perugia riparte forte: ancora Sylla, dopo pochi minuti, manda alta di poco di testa la palla; la stessa palla che però, al 55', si insacca per la seconda volta per i perugini. Paz calcia in porta, Scaglia ribatte e il tap-in è di Lewis.La Juve ha comunque il merito di non farsi abbattere dopo l'uno-due subito, e prova a rientrare nel match: in particolare i bianconeri hanno due occasioni molto nitide, con Guerra che al 69' colpisce il palo, ad Adamonis battuto, e con Da Graca che 4 minuti dopo da distanza ravvicinata non riesce a segnare di testa.Gli ultimi 20 minuti vedono in campo una Juve propositiva, che però, dopo le due grandi occasioni avute, non riesce a riaprire la partita: vince il Perugia, 2-0.Serie C NOW - Girone B - 28a giornataStadio Renato Curi - PerugiaMarcatori: 45' pt Sylla (P), 10' st Lewis (P).: Adamonis, Paz, Matos (1' st Iannoni), Seghetti, Dell'Orco (cap.)(36' pt Souare), Lisi (30' st Cancellieri), Torrasi, Agosti (30' st Giunti), Lewis, Sylla (38' st Cudrig), Mezzoni. A disposizione: Abibi, Yimga, Bartolomei, Lomangino, Lickunas, Cicioni, Viti. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano.: Scaglia, Savona (40' st Anghelè), Stramaccioni, Muharemovic (cap.), Hasa, Cerri (20' st Guerra), Rouhi, Palumbo (20' st Da Graca), Salifou (40' st Bonetti), Perotti (20' st Comenencia), Sekulov. A disposizione: Zelezny, Fuscaldo, Pedro Felipe, Iocolano, Stivanello, Turicchia. Allenatore: Massimo Brambilla.: Giorgio Vergaro di Bari (Assistenti: Michele Colavito di Bari, Luca Chiavaroli di Pescara. IV Ufficiale: Francesco D'Andria di Nocera Inferiore).: 20' pt Hasa (J), 41' pt Mezzoni (P), 10' st Muharemovic (J)Serie C NOW - Girone B - 29a giornataJuventus Next Gen - GubbioStadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaSabato 2 marzo - ore 16.15