La Juventus Next Gen ai playoff se... tutte le combinazioni

La Juventus Next Gen è pronta a scendere in campo per la penultima giornata del campionato di Serie C, con l’obiettivo playoff ormai a portata di mano. A Biella, i ragazzi allenati da Massimo Brambilla affronteranno la Cavese, squadra in piena corsa per un posto nella post-season ma reduce da una sconfitta pesante contro il Catania. I campani arrivano in Piemonte con tre punti in meno rispetto ai bianconeri, rendendo il confronto diretto ancora più decisivo.Una vittoria garantirebbe alla Juventus Next Gen la qualificazione matematica ai playoff con un turno d’anticipo. Anche un pareggio potrebbe bastare, grazie al successo ottenuto all’andata contro la Cavese, ma in quel caso bisognerebbe attendere l’esito della sfida del Trapani, che ha riaperto i giochi battendo l’Altamura e portandosi a -3 dai bianconeri.

È un’occasione importante per la Juventus Next Gen, che nelle ultime settimane ha mostrato solidità e spirito di squadra, risalendo la classifica dalla zona calda fino all’attuale decimo posto, l’ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. Un traguardo che premia la crescita dei giovani talenti bianconeri e il lavoro costante di Brambilla.L’appuntamento è fissato per le 18:30, in un match che promette emozioni e tensione, con in palio molto più di tre punti. La Next Gen vuole scrivere un altro capitolo del suo percorso, e la sfida contro la Cavese rappresenta l’occasione perfetta per farlo.