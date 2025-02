La Juventus mette le ali: quante soluzioni sulle fasce per Thiago Motta

La vittoria con l'Empoli ha dato, oltre a tre punti importantissimi in ottica campionato, un'iniezione di fiducia a tutto l'ambiente Juventus e ora, alla luce di un febbraio pieno zeppo di impegni, la parola d'ordine deve essere continuità. Di pari passo, però, Thiago Motta può finalmente attingere ad un numero davvero importante e variegato di soluzioni, specialmente per quanto riguarda le corsie esterne d'attacco. Il tecnico bianconero, infatti, ha scoperto il dolce sapore dell'abbondanza in quella zona di campo, dove le opzioni ora iniziano ad ad essere davvero tante.

Juventus, quante soluzioni sulle fasce

Da una parte, a destra, Francisco Conceicao, Nico Gonzalez e Timothy Weah su una fascia, quella di destra, Kenan Yildiz, Samuel Mbangula e, all'occorrenza, Kolo Muani su quella mancina. Proprio così perché se Thiago Motta dovesse decidere di schierare Vlahovic dall'inizio, in qualità di riferimento avanzato, Kolo Muani potrà essere dirottato anche sulla corsia mancina, come già accaduto nell'ultima mezz'ora di Juventus-Empoli. Tantissime frecce che possono garantire una certa diversificazione anche dal punto di vista tattico, che sia 4-2-3-1, 4-3-3 o 4-1-4-1. Dopo mesi intrisi di grande difficoltà e di emergenza ora Thiago Motta ha davvero l'imbarazzo della scelta.