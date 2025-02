La Juventus scopre un nuovo modo per vincere le partite: Thiago ha ritrovato il tocco magico?

2025 Getty Images

Juventus-PSV: il commento

Juventus a due facce con l'Empoli, vincendo in rimonta. "Terribile" nonostante il successo a Como. Decisamente più convincente questa sera con il PSV. Sono tre vittorie consecutive per i bianconeri, come mai era successo in stagione. E se dai tre punti con il Como e da quelli prima con l'Empoli c'era poco da portarsi dietro, il successo in Champions lascia tutto un altro sapore.Non è stata una Juventus bella e brava dall'inizio alla fine ma lo è stata per buoni tratti. All'inizio, aggredendo la partita e dopo, quando il PSV ha iniziato ad uscire piano piano ed è stato "ricacciato" indietro. E poi la ripartenza nella ripresa, altrettanto convincente almeno fino al goal di Perisic. La Juve poteva andare 2-0, si è ritrovata 1.1 Per qualche minuto si è rivista la paura di crollare, un po' come con il Milan in Supercoppa, un po' come a Napoli. Non è stato così. Ha capito il momento ed è stata cinica.

Di scelte forti Thiago ne ha fatte tante, in tutta la stagione. E non poteva che essere così anche nella partita - fino ad ora - più importante della stagione. E' stato giustamente criticato spesso ma da Juventus-PSV ne esce non solo "salvo" ma anche rafforzato. Chi avrebbe confermato Weah a destra in una partita così delicata? Eppure Timothy è stato tra i migliori, creando pericoli continui e aggiungendo anche qualità alle solite grandi accelerate. E quanti invece che schierarlo da "trequartista", avrebbero messo McKennie da terzino sinistro per avere più garanzie? E invece Weston si è fatto trovare nella posizione dopo deve stare chi ricopre quel ruolo, concludendo con una giocata così. E la mossa Douglas Luiz? Il brasiliano ha portato geometrie e dato un senso alla squadra in costruzione.Ma soprattutto, a premiare la Juve e Thiago sono stati i cambi. Non tutti, ma due, e tanto bastano. Conceicao dribbla e fa quello che Nico Gonzalez non aveva fatto per tutta la partita, Mbangula occupa l'area - come non aveva fatto in precedenza Yildiz - e segna. Parlare di "fortuna" sarebbe ingeneroso questa volta. Motta ha rischiato, con le scelte iniziali e anche con i cambi, come la sostituzione di Yildiz a fine primo tempo. E' andata bene e per una sera è sembrato riavere il tocco magico, quello di inizio stagione, quando non facevi in tempo a chiederti il perché di alcune scelte che il campo rispondeva da solo...Due sono le grandi novità che la Juventus ha scoperto questa sera: si può avere continuità di risultati e vincere tre partite di fila. Ma ancor più importante, si possono vincere le partite grazie ai cambi e ad una rosa finalmente profonda.