La Juventus merita davvero di andare in Champions?

La domanda che stiamo per proporre potrebbe causare una levata di scudi da parte dei tifosi bianconeri, o almeno di quella frangia pronta a difendere la propria squadra sempre e comunque, a qualsiasi costo. In tutta onestà, però, è giusto metterla lì e provare anche a dare una risposta:Prendeteci pure per pazzi, ma la verità è che a quattro giornate dalla fine del campionato è anche opportuno iniziare a trarre un bilancio della stagione e, soprattutto, analizzare con lucidità il momento, per capire dove ancora si può spingere e quale può essere l'obiettivo più realisticamente raggiungibile.

La Juventus merita di andare in Champions?

La differenza con il Bologna

. Ma pensando al recentissimo passato, e dunque alla gara di ieri contro il Monza , davvero la Juventus dà l'impressione di potercela fare? La risposta, purtroppo, è no, almeno per chi scrive. Un no che si rafforza guardando a ciò che attende la squadra diin questo rush finale di stagione, ovvero due scontri diretti delicatissimi con Bologna e Lazio che tra l'altro dovranno essere affrontati senza il giocatore più talentuoso della rosa, quelresosi autore di un peccato di gioventù che probabilmente pagherà a caro prezzo Proprio per questo motivo, per l'espulsione dell'attaccante turco, ieri sera la Juve si è trovata a giocare un intero secondo tempo contro il Monza in inferiorità numerica, ma questo non può giustificare le insicurezze e il senso di caos che l'hanno pervasa al cospetto di una formazione nettamente meno attrezzata, sostanzialmente con due piedi in Serie B. I bianconeri - e non si fa peccato ad ammetterlo - sono apparsi come naufraghi aggrappati a una zattera in mare aperto, appesi alla speranza che gli avversari non riaprissero il match, ché altrimenti chissà come sarebbe andata a finire.Ma può bastare tutto ciò per affrontare anche le tempeste, e dunque fuor di metafora le imminenti battaglie contro? Con tutta probabilità servirà di più, non basterà il kit di pronto intervento, soprattutto domenica. E questo per un discorso molto semplice, perché la squadra rossoblù ha da tempo una fisionomia chiara, un gioco riconoscibile e certezze consolidate, sa come prendersi quello che vuole senza barcollare qua e là nel buio alla ricerca di appigli.Ieri sera la Juventus si è limitata a resistere a quel famoso temporale di passaggio scatenato dalla follia di Yildiz, non con la forza delle proprie idee ma con il cuore, i denti e i coglioni, per citare. Che però non sempre bastano, perché. E questa versione della Vecchia Signora sembra più una comparsa in balia degli eventi (e di sé stessa), piuttosto che un'attrice protagonista di un copione lineare. C'è ancora tempo per cambiare le cose? Forse no. Ma ciò non significa che il finale sia già scritto.





