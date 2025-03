La Juventus lavora sugli ultimi 16 metri: il report dalla Continassa

AFP or licensors

Venerdì mattina, la Prima Squadra maschile dellasi è allenata alla Continassa per prepararsi alla prossima sfida di campionato, in programma per domenica 9 marzo alle ore 20:45 controall'Allianz Stadium di Torino, un match valido per la 28^ giornata di Serie A. Come riportato su juventus.com, il gruppo ha iniziato la sessione con il consueto riscaldamento, prima di concentrarsi su esercitazioni tattiche difensive e su un lavoro specifico di finalizzazione negli ultimi 16 metri, cercando di affinare l'intesa in vista della sfida contro i bergamaschi.

L'Atalanta, avversario sempre ostico, rappresenta una grande opportunità per la Juventus, che cercherà di conquistare i tre punti per continuare la corsa verso le posizioni alte della classifica. Con un attacco affamato di risultati, la squadra bianconera ha focalizzato l'allenamento su aspetti fondamentali per affrontare un'avversaria tanto dinamica quanto solida in difesa.Domani, giorno di vigilia, mister Thiago Motta prenderà parte alla consueta conferenza stampa pre-partita per presentare il match contro l'Atalanta. L'appuntamento con i giornalisti è fissato per le 13:45 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium, dove il tecnico risponderà alle domande riguardo la preparazione della squadra e le scelte in vista del confronto decisivo.