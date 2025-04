La Juventus lascia Parma: il programma di oggi

AFP or licensors

Il programma della Juventus

La Juventus ha lasciatodopo il rinvio del match previsto per questa sera, a seguito della tragica notizia della morte di. La decisione, presa dalle autorità competenti, ha portato al posticipo della sfida del Tardini, lasciando grande tristezza e commozione nel mondo dello sport e non solo.La squadra bianconera ha fatto rientro immediato a Torino e, nel pomeriggio, sarà regolarmente in campo alla Continassa per una sessione di allenamento. La società ha scelto di mantenere alta la concentrazione del gruppo, nonostante il clima di lutto che pervade l’ambiente calcistico e l’intero Paese.

Al momento, il club è in attesa di conoscere la nuova data in cui verrà recuperato il match contro il Parma. Non è ancora stato comunicato un giorno ufficiale, ma la Juventus auspica che si trovi al più presto una collocazione utile nel calendario, già particolarmente fitto tra impegni di campionato e coppe.Intanto, sui canali ufficiali del club, non sono mancati i messaggi di cordoglio per la scomparsa del Pontefice. La Juventus, con un comunicato, ha espresso profonda vicinanza alla Chiesa e a tutti i fedeli, unendosi al dolore collettivo che ha colpito milioni di persone nel mondo.