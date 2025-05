Oggi, giovedì 29 maggio 2025, alle ore 11.00, lainaugura ufficialmente “”, un’opera commemorativa dedicata alle 39 vittime della strage dell’Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985 . Il memoriale sorge nella nuova cittadella bianconera alla Continassa, nei pressi dell’Allianz Stadium, e rappresenta un simbolo di memoria, resilienza e speranza.Realizzata dall’artista contemporaneo Lucae curata da Luca, recentemente scomparso, l’installazione si sviluppa su un’area di circa duemila metri quadri. Tra gli elementi principali spiccano esemplari adulti di Ginkgo Biloba, simbolo di longevità, e una rampa ascendente a spirale lunga 66 metri, accessibile e architettonicamente leggera, che invita il visitatore a un percorso introspettivo.

40° Heysel, la Juventus inaugura il memoriale

Le dichiarazioni

Al termine del cammino, un cannocchiale dalle lenti invertite spinge lo sguardo oltre l’orizzonte, metafora di un viaggio spirituale. “Verso Altrove” non è solo un tributo alle vittime, ma un invito a guardare avanti, a trasformare il dolore in consapevolezza e futuro. Un segno visibile anche di notte grazie a un sistema di illuminazione a LED che sottolinea l’importanza del ricordo, scolpito nel cuore della città e del popolo bianconero.Queste le parole del presidente: "Il sentimento della Juventus è di sgomento quando parliamo di questa circostanza in cui sono morte 39 persone, in quello che doveva essere un giorno di festa e invece è diventato di lutto e terrore. Come ha reagito la Juventus? In due modi, il primo non dimenticando e poi evitando che eventi così si ripetessero. Lavorare sulla sicurezza nelle strutture e allo Stadium è un esempio, poi la cultura della non violenza. In passato abbiamo fatto tante cose, nella sede di corso Ferraris c'era una stele, al Museum c'è un video per ricordare e un'altra stele. Anche all'inaugurazione dello Stadium venne dedicato un momento. Siamo vicini e siamo in contatto con le famiglie delle vittime. Quello che facciamo oggi, un monumento nel cuore della Juventus, è l'espressione pratica di non dimenticare mai".E le parole di: "Oggi è la giornata del ricordo, per quella giornata di tanti anni fa. L'importanza di ricordare e di essere vicini, vicini a chi era lì e anche alla Juventus".